Un patient fait un don de 40 000 euros à l’hôpital qui l’a soigné

À Nancy, un patient a eu un geste de reconnaissance rare. Il a offert 40 000 euros au service de néphrologie.

Ce patient du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy a fait don de 40 000 euros aux équipes qui l’ont soigné, témoignant d’une profonde gratitude pour l’accompagnement reçu lors de sa prise en charge. Cette somme importante a été versée en novembre dernier au service de néphrologie du CHRU, où le patient a été traité.

Touché par la qualité des soins, l’écoute et le soutien des équipes médicales et paramédicales, ce donateur, qui préfère rester anonyme, a souhaité que cet argent serve à améliorer encore les conditions de travail ou de prise en charge des malades. L’argent a été spécifiquement affecté au Fonds Maladie Rénale Chronique, porté par le Professeur Frimat, chef du service de néphrologie et le Professeur Flahaut, néphrologue à Nancy.

Un tel don est rare et souligne à la fois la relation profonde qui peut se tisser entre un soignant et son patient, et la reconnaissance d’un individu envers un système de santé souvent mis à rude épreuve. Les services hospitaliers, particulièrement depuis la pandémie de COVID-19, ont été confrontés à des conditions de travail difficiles, avec une pression constante sur les personnels soignants pour assurer une qualité de soins optimale malgré les contraintes de moyens.

Pour le CHRU de Nancy, ce don peut représenter une ressource supplémentaire pour financer des projets, des équipements ou des initiatives destinés à améliorer encore la qualité des soins. Plus précisément, l’argent servira à financer notamment la recherche pour détecter et traiter plus tôt la MRC (Maladie Rénale Chronique), le développement de la transplantation rénale, l’amélioration de la dialyse, et la formation des professionnels de santé.