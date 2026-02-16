Stephan Eicher en duo avec une candidate à l’Eurovision

Toujours là où on ne l’attend pas, Stephan Eicher crée la surprise en dévoilant un duo avec Zoe Më, révélée au grand public lors de l’Eurovision Song Contest 2025. Le résultat ? Une chanson délicate et suspendue intitulée “Valse à demi”.

En pleine actualité avec son spectacle Seul en scène et son album Poussière d’or, Stephan Eicher s’apprête à investir l’Olympia pour trois dates exceptionnelles du 19 au 21 février. Ce duo avec Zoe Më Eurovision arrive donc à point nommé, comme un prélude sensible à ces concerts parisiens.

Une valse signée Stephan Eicher et Zoe Më Eurovision

Avec “Valse à demi”, Stephan Eicher en duo avec Zoe Më Eurovision explore un registre intimiste. Portée par un piano délicat et des envolées de violon, la chanson adopte naturellement le rythme d’une valse, tout en retenue.

Les deux voix s’entrelacent sur des paroles empreintes de douceur : « Reste avec moi / Je te vois dans le noir ». Stephan Eicher prend ensuite le relais, fidèle à son écriture poétique et mélancolique. Le dialogue musical fonctionne à merveille, révélant une complicité évidente entre les deux artistes.

Zoe Më Eurovision, qui avait séduit les fans du concours avec Voyage et décroché une honorable 10ème place, confirme ici son talent dans un registre plus épuré. Ce duo avec Stephan Eicher lui permet de toucher un nouveau public, tout en affirmant sa sensibilité artistique.

Ce n’est pas un hasard si la chanteuse assurera la première partie des concerts à l’Olympia. Sur scène, Valse à demi devrait prendre une dimension encore plus intense.

Avec ce duo, Stephan Eicher prouve une nouvelle fois sa capacité à se réinventer et à transmettre le flambeau à la nouvelle génération. Entre élégance helvétique et émotion à fleur de peau, cette collaboration s’impose déjà comme l’un des moments forts de ce début d’année.