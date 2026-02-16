Dua Lipa installe son book club à Paris, le temps d'une soirée

Dua Lipa organise le 25 février 2026 dans un bar parisien une édition de son club de lecture Service 95. Au programme de la soirée : échange de livre, atelier de céramique et tirage au sort pour obtenir son pass pour la soirée.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Dua Lipa, en plus d’être une star internationale, est aussi une grande amatrice de lecture. Elle a même lancé le compte Instagram de son club de lecture Service95, accompagné d’un podcast où elle partage ses recommandations et échange avec des auteurs. Et ce club de lecture s’apprête à prendre vie en France. Une édition parisienne est prévue le 25 février 2026, dans le 2e arrondissement, au Bar De Vie. Au programme, entre 19h et 21h : une soirée hybride mêlant littérature et céramique, pour une expérience aussi créative qu’inspirante.

Tirage au sort pour obtenir sa place Pour y participer, oubliez la billetterie classique : il fallait dégainer son inscription via un lien glissé dans la newsletter de Service95 avant le 12 février. Ensuite, place au destin avec un tirage au sort. Les chanceux tirés au sort seront contactés pour décrocher leur sésame, au prix de 65 euros. Au programme : une soirée à mi-chemin entre club de lecture et atelier créatif. Chaque invité devra venir avec un livre "qui l’a trouvé au bon moment de sa vie" pour l’échanger avec d’autres passionnés. L’expérience se poursuivra les mains dans la terre, lors d’un atelier céramique animé par la céramiste parisienne Justine Beral, fondatrice du studio Beramics. Reste une question en suspens : Dua Lipa sera-t-elle de la partie en chair et en os ? Mystère. Aucune confirmation pour l’instant. Mais une chose est sûre : cet événement confirme, une fois de plus, le lien très spécial entre la pop star et Paris.