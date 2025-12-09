Un test respiratoire inédit pourrait révolutionner le dépistage précoce du cancer du pancréas

Des chercheurs du Royaume-Uni travaillent actuellement sur un test respiratoire simple, rapide et non invasif, capable de détecter la maladie à ses tout premiers stades — une prouesse encore hors d’atteinte avec les méthodes actuelles.

Un essai clinique de grande envergure

Pour évaluer l’efficacité de ce diagnostic révolutionnaire, un vaste essai clinique impliquant environ 6000 participants est en cours de préparation. L’objectif : vérifier si l’analyse de l’air expiré permet réellement d’identifier des marqueurs biologiques précoces du cancer pancréatique.

Le dispositif se concentre sur les composés organiques volatils (COV) présents dans le souffle. Ces molécules, que l’on retrouve en très faible quantité dans l’air expiré, proviennent du métabolisme et circulent dans le sang avant d’être rejetées par les poumons. Certaines configurations spécifiques de COV seraient caractéristiques du développement d’un cancer. En analysant en quelques secondes l’ensemble de ces composés, le test pourrait distinguer un cancer du pancréas d’autres affections, comme des inflammations ou des infections.

Un enjeu vital : détecter le cancer avant qu’il ne soit trop tard

Le cancer du pancréas reste l’un des cancers les plus meurtriers, notamment parce qu’il évolue longtemps sans provoquer de symptômes spécifiques. Aujourd’hui, près de 80 % des diagnostics sont posés à un stade avancé, souvent au stade 4, lorsque les options thérapeutiques sont limitées. Un dépistage précoce améliorerait considérablement les chances de survie, et changerait l’approche médicale de la maladie.

Un long processus encore à venir

L’essai clinique s’étendra sur plusieurs mois et nécessitera une analyse minutieuse des résultats. Même si les premières données s’avèrent concluantes, il faudra encore du temps avant que ce test soit largement disponible dans les services de santé. Il devra passer par plusieurs phases de validation, puis être intégré dans les recommandations médicales.

Un immense espoir pour les patients

Malgré ces délais, la perspective est porteuse d’espoir. Un test rapide, indolore et accessible pourrait transformer radicalement le dépistage, permettre d’intervenir plus tôt et sauver de nombreuses vies. Cette avancée montre à quel point la recherche continue d’ouvrir des horizons nouveaux dans la lutte contre le cancer.