Une avancée prometteuse pour la FIV

Une récente découverte pourrait transformer les perspectives des femmes recourant à la procréation médicalement assistée (PMA).

Des chercheurs du Max Planck Institute, en collaboration avec la start-up Ovo Labs, ont identifié un facteur clé responsable des échecs de fécondation in vitro (FIV) : le vieillissement des ovules, et non les hormones féminines comme on le pensait jusqu’à présent.

L’étude, présentée lors d’une conférence scientifique à Édimbourg, révèle que la baisse d’une protéine appelée Shugoshin 1 joue un rôle central dans l’augmentation des anomalies chromosomiques observées dans les ovocytes des femmes plus âgées. Cette protéine, essentielle à la division cellulaire et à la stabilité des chromosomes, voit sa production diminuer avec l’âge, entraînant un pourcentage plus élevé d’ovules défectueux.

En ciblant directement Shugoshin 1, les chercheurs ont développé une approche expérimentale consistant à injecter la protéine avant la ponction ovarienne. Les résultats sont prometteurs : le taux d’ovocytes présentant des anomalies chromosomiques est passé de 53 % à seulement 29 % chez les femmes ayant reçu le traitement. Cette réduction significative pourrait améliorer de manière concrète les chances de succès des cycles de FIV, limitant ainsi le besoin de répéter plusieurs tentatives et offrant une solution plus efficace dès le premier essai.

Pour les patientes, cette avancée représente un espoir réel. Actuellement, le taux de réussite d’une FIV reste limité, notamment chez les femmes de plus de 35 ans, en grande partie en raison de la qualité des ovules. La possibilité d’améliorer cette qualité grâce à une intervention ciblée sur Shugoshin 1 pourrait transformer l’expérience de la PMA, à la fois sur le plan médical et émotionnel, en réduisant le stress et les coûts liés aux cycles répétés.