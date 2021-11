Son heure n’avait visiblement pas encore sonné… Alexander Evans, un père de famille de 33 ans, est un chauffeur-livreur. Le 10 novembre dernier, jour de son anniversaire, l’homme enchaîne les livraisons pour la plateforme Amazon à bord de son petit camion bleu. Au moment de traverser un passage à niveau non-sécurisé dans la ville de Milwaukee (Wisconsin, Etats-Unis), le livreur est violemment percuté par un train et sa camionnette est littéralement coupée en deux (photo ci-dessous). Par chance, il s’en sort sans aucune égratignure. Mais l’homme n’en reste pas moins choqué.

Selon la presse américaine, Alexander Evans n’aurait pas entendu les premiers klaxons du conducteur de train, car sourd d’une oreille. De plus, il n’y a aucun panneau, aucun feu ni aucun signal sonore aux abords du passage à niveau. « Quand j’ai entendu un long bip, j’ai finalement appuyé de toutes mes forces sur l’accélérateur en espérant pouvoir m’échapper le plus loin possible (…). Je n’arrive toujours pas à croire ce qui m’est arrivé », confie-t-il à ABC.