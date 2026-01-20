Une entreprise lilloise a créé le stérilet pour homme

Baptisé STEOM, ce nouveau dispositif développé à Lille est présenté comme un « stérilet pour homme ».

Longtemps considérée comme une responsabilité essentiellement féminine, la contraception reste un sujet marqué par de fortes inégalités. Pilule, stérilet, implant ou patch : la majorité des méthodes disponibles aujourd’hui s’adressent aux femmes, qui en supportent à la fois les contraintes médicales et la charge mentale. Face à ce constat, Dominique Prasivoravong, entrepreneur social dans les domaines de la tech et de la santé basé à Lille, a décidé de s’attaquer à cette problématique en développant un dispositif de contraception masculine non hormonale innovant.

Baptisé STEOM, ce dispositif est souvent présenté comme un « stérilet pour homme ». Contrairement aux méthodes hormonales en cours de développement, il repose sur un principe mécanique. Inséré par un professionnel de santé, le STEOM agit en bloquant temporairement le passage des spermatozoïdes, empêchant ainsi la fécondation.

L’un de ses principaux atouts réside dans son fonctionnement : il n’interfère ni avec le système hormonal, ni avec la libido, ni avec la production naturelle de spermatozoïdes. L’effet est réversible, ce qui permet aux utilisateurs de retrouver leur fertilité après retrait du dispositif.

Cette approche répond à une demande croissante de solutions contraceptives masculines plus respectueuses du corps et sans effets secondaires lourds. Au-delà de l’aspect santé, le STEOM vise à redonner aux hommes une place active dans les choix liés à la contraception. En prenant part à cette responsabilité, ils contribuent également à alléger la charge mentale et physique qui pèse encore majoritairement sur les femmes. Effets secondaires, suivis médicaux réguliers, pression sociale : autant de contraintes que ce type de dispositif pourrait, à terme, contribuer à mieux répartir.

Le caractère novateur et inclusif du projet a été récemment récompensé. Le STEOM a été lauréat du Challenge Inclusion, dans la catégorie Produit & Service. Cette distinction s’accompagne d’une dotation de 10 000 euros, destinée à soutenir le développement du dispositif, notamment les phases de recherche, de prototypage et de validation clinique.