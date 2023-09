Une habitante du Maine-et-Loire écrit un livre sur la maladie de Lyme

Tout le monde connait la maladie de Lyme, transmise par les tiques et qui a touché en 2021 plus de 47.000 personnes, selon Santé Publique France. Originaire de Rennes et partageant désormais sa vie entre la région parisienne et le Maine-et-Loire, Marie Felix a décidé de sortir un livre intitulé « Lyme, si les malades savaient, si les médecins pouvaient », dans lequel elle relate son expérience.

"Un parcours du combattant pour se faire soigner"

Elle-même atteinte de la maladie de Lyme depuis 40 ans, l’autrice revient d’abord sur sa définition : « c’est une maladie infectieuse, les bactéries – dont les principales sont les borrélies – vont dans l’organisme de l’Homme. Elles échappent très rapidement au système immunitaire et ont différentes tactiques pour se cacher. » Il faut savoir que la maladie de Lyme peut prendre de très nombreuses formes, puisque pas moins de 70 à 100 symptômes sont recensés, d’après Marie Felix : « elle imite une multitude de maladie, mal au dos, au pied, problèmes cardiaques, pulmonaires, cérébraux… Elle fluctue, les problèmes vont disparaitre puis ressurgir. Tout le monde est perdu, autant le malade que le médecin. C’est un parcours du combattant pour se faire soigner. »

Si elle tenait autant à écrire ce livre, ce n’est pas pour elle, assure la Rennaise : « je l’ai fait comme un devoir. Je voulais parler pour ceux qui ne peuvent plus le faire. Il fallait que j’écrive, dire ce que j’avais compris, vécu, lu », soulignant qu’elle est elle-même scientifique de formation.

Une autre alternative

Également issue d’une famille de médecins depuis plusieurs générations, Marie Felix a toutefois fait « le grand écart. Je croyais la médecine totalement linéaire, mais elle peut ne pas l’être du tout. ». L’autrice a donc décidé de se tourner vers une médecine non-occidentale, « et comme je ne me suis jamais aussi bien sentie depuis 40 ans, je ne pouvais pas me taire. Donc j’ai parlé de cette solution même si je sais pertinemment qu’elle ne peut pas être la solution de tous. Cela peut être un chemin d’espoir pour certains malades. Ça a marché pour moi, pour une personne que je connais, il fallait que je le dise. »

Marie Felix, qui tient particulièrement à remercier le Département de la Sarthe pour son aide, participera à une séance de dédicaces à la librairie Thuard au Mans ce vendredi 8 septembre et à l'Ancre des mots de Sablé-sur-Sarthe le samedi 9 septembre.