La crise sanitaire a été le point de départ de son succès. Originaire du Cap en Afrique du Sud, Will Linley, 20 ans, s’est alors mis à composer, faute de pouvoir sortir de chez lui. La sensation pop a rapidement trouvé une connexion mondiale avec ses fans grâce à TikTok et à ses paroles brutes, pertinentes et désormais diffusées sur Vibration.

Le jeune homme n’avait pourtant jamais imaginé que sa passion pourrait se transformer en une carrière mais très vite, il se retrouve propulsé sur les scènes du monde entier. Son premier single "Miss Me (when you're gone)", a été écouté plus de 23 millions de fois dans le monde, plus d'un million de fois sur YouTube, plus de 5 millions de fois sur TikTok !

Un succès qui va lui permettre de sortir son premier album qui s'annonce plus que jamais prometteur....

Lionel : En plein confinement, tu te retrouves exposé, c’est assez incroyable.

Will Linley (WL) : C’est une expérience très intéressante, je ne crois pas m’être attendu à ce que quelque chose comme ça arrive, je prends les choses jour après jour. Être assis ici pour parler d’une musique que j’ai écrite dans ma chambre pendant le Covid, c’est vraiment incroyable, j’essaye d’en profiter au maximum.

Lionel : d’où t’es venue cette idée de chanson, "Miss Me (when you're gone)" ?

WL : La chanson parle d’une fille que j’ai rencontré et qui a dû partir étudier à l’étranger. La personne que j’étais quand j’étais avec elle a fini par me manquer c’est pour ça que j’ai trouvé ce titre, « je me manque quand tu n’es pas là ».

Lionel : à ce propos Will, es-tu un cœur à prendre ?

WL : Je suis très heureux en ce moment, je ne suis pas vraiment célibataire (rires)

Lionel : l’amour, c’est la recette du succès pour un tube international ?

WL : Je ne sais pas, je crois que la recette c’est d’écrire de la musique sincère, que ça parle d’amour ou pas. Des artistes écrivent des choses incroyables, parlent de leur expérience personnelle, de leur manière de voir le monde. D’autres font des chansons d’amour. Tout est bien, je ne veux pas parler que de rupture.

Lionel : Comment as-tu réagi à ton succès en Afrique du sud, quelles ont été les réactions de tes amis, de ta famille ?

WL : Choqués ! (rires) Aucun d’entre nous n’attendait ce qui est arrivé… Se rendre compte que les gens se connectent avec ma musique dans mon pays… Ce qui est génial, c’est de ne pas se prendre la tête et de s’amuser. Jouer des concerts à guichets fermés en Afrique Sud, c’était par exemple un rêve que j’avais depuis tout petit. On fera peut-être des concerts complets un jour en France !

Lionel : Est-ce qu’il y a des artistes francophones connus en Afrique du Sud ?

WL : On en parlait justement tout à l’heure en voiture. Phoenix, Daft Punk évidemment, ils sont incroyables… Stromaë, j’adore depuis que je suis petit je danse sur Papaouté ! (rires)