Découverte insolite à Dollar-des-Ormeaux. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, une Lamborghini Aventador bleue a été retrouvée gravement accidentée sur un axe routier canadien. Le véhicule abandonné et estimé à plus de 400 000 dollars présentait des dommages très importants à l’avant. Selon les automobilistes ayant lancé l’alerte, aucun passager n’a été aperçu sur place. Ni même une ou des victimes.

Dépêché sur place, le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a donc aussitôt effectué des vérifications et lancé une enquête afin de connaître l’identité du propriétaire, mais aussi celle du conducteur au moment de l’accident et surtout les circonstances de la collision. Selon le média local La Presse, aucun autre véhicule n’a été impliqué. La luxueuse voiture aurait simplement heurté un poteau avant de finir sa course sur le terre-plein et les occupants auraient quitté les lieux avant l’arrivée des secours. Pour l'heure, le mystère demeure encore entier concernant les passagers...