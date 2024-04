Et si Netflix disparaissait de votre télé ? C’est ce qui pourrait bientôt arriver selon le journal Le Parisien, qui affirme que l’application donnant accès à la plateforme de streaming pourrait ne plus apparaître sur certains téléviseurs dans les prochains jours. En cause : une mise à jour du géant américain afin de protéger les utilisateurs contre les risques de cyberattaques.

Netflix précise, auprès du journal, que cette mesure ne devrait impacter que « 1,7 millions d’appareils dans le monde sur 260 millions d’abonnés, car nous essayons de garder la compatibilité le plus longtemps possible ». L’ancien protocole numérique de la plateforme de streaming, qui permet de lire des vidéos, serait en quelques sortes obsolète et plus à même d’être piraté. Une mise à jour est donc nécessaire, indique Netflix, qui précise que seuls les télés achetées il y a 10 à 14 ans seront concernées.

Amazon intègre la publicité

Si certains usagers se sentiront peut-être un peu lésés, notez que les tarifs de Netflix pourraient une nouvelle fois augmenter en 2024. Et ce, bien que le chiffre d’affaires de la plateforme poursuit sa hausse cette année, à hauteur de 15% contre 7% en 2023 selon une note des analystes d’UBS Securities, consultée et publiée par Variety.

Amazon a de son côté inclut de la publicités dans tous ses contenus ce mardi 9 avril. Précisant qu’il est possible de les contourner en payant 1,99€ supplémentaires. Cette offre ne concerne que les films, séries et documentaires ; les événements en direct seront quoiqu’il arrive soumis à des campagnes de réclame.