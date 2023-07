Vacances d'été : les arnaques à éviter

C’est le début du mois de juillet. L’heure pour certains de partir en vacances. L’heure, également, de vous dire de faire bien attention aux arnaques.

Pour commencer, l’escroquerie la plus courante : les fameuses annonces factices, quand on croit avoir trouvé le logement parfait, mais, finalement, lorsque l'on arrive sur place, on s’aperçoit que l’appartement ou la maison qu’on a loué est déjà occupé par quelqu’un, ou qu’il n’existe même pas. Pour éviter ce genre de situations, il faut plutôt réserver sur des plates-formes en ligne qui proposent des remboursements, comme Abritel, PromoVacances ou encore SeLogerVacances.

Autre arnaque : se faire refouler à l’entrée d’un lieu touristique. On croit avoir acheter de vrais billets sur Internet ou à un vendeur à la sauvette, mais finalement, le site est à visiter gratuitement ou, pire, son accès est privé. Dans ce genre de cas, il est préférable de passer toujours par l’office de tourisme local.

Enfin, faites attention aux notes des taxis qui peuvent parfois gonfler le prix des trajets, ou encore des produits du marché un peu chers parce que soi-disant 100% français, alors qu’ils ne le sont pas du tout.