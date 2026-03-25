Vianney pourrait faire d'ici peu un retour sur scène

Une cabane où Vianney avait pour projet d’y installer un lit, un poêle et un piano, "avant d’y écrire des chansons".

En retrait à la campagne depuis quelques mois, Vianney pourrait revenir sur le devant de la scène. En pause depuis l’été 2025, le chanteur s’était lancé le défi de construire de ses propres mains une cabane en bois, un projet qu’il a d’ailleurs partagé sur ses réseaux sociaux.

Un retour sur scène très proche

Une cabane qu’il a bientôt terminée, comme il l’a expliqué sur son compte Instagram : "Pour ce qui est de la charpenterie, je termine enfin mon refuge cette semaine… Mon émotion est immense en écrivant cela."

Vianney a promis d’en dire plus très prochainement à ses fans, mais l’ex-coach de The Voice pourrait y écrire de nouveaux textes à l’intérieur, puisque son défi est presque terminé.

Le chanteur est sorti de sa réserve ces derniers mois en participant aux concerts de Lara Fabian ou encore de Jean-Louis Aubert, sans oublier sa présence sur la scène de l’Accor Arena de Paris pour les sept concerts des Enfoirés.