Vianney sort ce vendredi son quatrième album "A 2 à 3" entouré de 18 artistes

Trois ans après "N'attendons pas", Vianney est de retour avec un quatrième album "A 2 à 3" ce vendredi 10 novembre 2023. Et le chanteur n'est pas seul comme l'indique le titre de l'album. Il a invité pas moins de 18 artistes français ou internationaux pour l'accompagner sur ce nouvel opus.

Certains morceaux sont déjà connus du public. Notamment "Call on me" avec Ed Sheran, "Le Feu" avec Kendji ou encore "Keep it simple" avec Mika. Mais Big Flo et Oli, Mc Solar, Zazie, Renaud ont répondu à l'invitation. Des collaborations dont il a très régulièrement parlé sur son profil Instagram. Au total, pas moins de 19 morceaux sont à retrouver sur ce quatrième album, avec des ambiances pop, hip hop, rock et rythme gipsy.