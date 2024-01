Vilac, choisie pour développer les jouets officiels des JO

Eloi de Charentenay est le directeur design-marketing-communication chez Vilac.

Vibration : C’est une fierté et un défi de taille pour l’entreprise d’avoir été choisie pour créer cette gamme. Qu’est-ce qui a selon vous retenu l'attention des décideurs ?

Eloi de Charentenay : Je crois que c’est qu'on continue à produire des jouets en France et c'est un des critères principaux de Paris 2024. Ce qui était important pour eux aussi c'était d'avoir des jouets vraiment durables, des jeux paritaires et on répondait vraiment à tous ces critères-là de sélection.

V : Il y a 21 jouets ; des quilles, une voiture de course, un arc… Comment vous les avez imaginés ces 21 jouets?

EC : Pour la création de toute cette gamme là, ça a été une concertation avec Paris 2024, on a choisi déjà des best-sellers dans notre gamme, des jouets assez emblématiques de Vilac, mais aussi des jouets qu'on a pu créer spécifiquement pour l'occasion, notamment un petit pistolet à élastique de tir comme on peut avoir aux Jeux Olympiques.

Et puis des jouets qu'on a pu décliner aussi avec des thématiques sportives notamment le Outékaché, qui est un de nos jeux phare aussi. On parle de 2024 où il faut retrouver des athlètes olympiques et paralympiques parce qu'il y a l'occasion pour nous de continuer aussi à faire découvrir ces sports connus ou méconnus du grand public et toujours avoir cet aspect éducatif dans le jouet.

V : Parmi ces 21 jouets, avez-vous une préférence ?

EC : Il y a toujours la petite voiture qui reste un produit phare et qui est toujours un des plus beaux objets qu'on aime avoir sur nos bureaux, qu'on aime dessiner et qui reste vraiment un symbole de Vilac, avec le beau bois laqué fait dans nos ateliers.

V : ce sont des jouets mais qui ont un aspect décoratif aussi.

EC : Oui tout à fait, et c'est aussi notre marque de fabrique, ce sont des jouets qui sont un peu nomades. On a pu observer que les enfants, de plus en plus, envahissent le domaine des parents, que ce soit le salon, la salle à manger, etc. Et nous le but c'est que, en plus d'avoir des jouets éducatifs, qu'ils soient durables. On aime aussi avoir des jeux qui soient déco et qui soient jolis n'importe où dans l'intérieur, que ce soit dans l'espace des parents mais aussi dans les chambres d'enfants.

V : Combien devez-vous produire d’exemplaires d’ici l’été ?

EC : Il n'y a pas forcément d'obligation pour la création et la production de ces jouets. On espère évidemment que ce soit un succès et on serait très heureux. Après le plus important pour nous c'est aujourd'hui d'avoir les stocks suffisants déjà en avance et le vrai coup de feu ce sera au moment des jeux évidemment, il faudra être prêt pour reproduire des séries si besoin. C’est une super vitrine pour nous, c'est une grande fierté, un honneur de pouvoir rayonner grâce justement à un événement pareil. On attend effectivement des retombées dans le futur et pas forcément immédiate au moment des Jeux.