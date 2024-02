Village préféré des Français 2024 : Saint-Dyé-sur-Loire en lice !

Cette petite commune du Loir-et-Cher, située à quelques kilomètres de Blois, compte 1160 habitants, et est très souvent traversée par les touristes qui pratiquent la Loire à vélo. Elle a aussi été marquée, par le passé, par la présence de personnalités comme Pablo Picasso qui a eu une maison à Saint-Dyé, ou encore le photographe Henri-Cartier-Bresson.

Même si la commune a un patrimoine et une Histoire à défendre, il faut savoir qu’à aucun moment elle ne s’est porté candidate pour l’émission « Le village préférée des Français », animée par Stéphane Bern. C’est la production qui piste les « petites cités de caractères », et qui font la proposition aux communes. Plusieurs de la région ont donc été présélectionnées, puis la production a finalement décidé de retenir Saint-Dyé.

Retombées économiques

« Je ne pense pas qu’on soit numéro 1, nous avoue le maire de Saint-Dyé-sur-Loire, Didier Heitz. Le but, c’est un coup de projecteur sur le territoire. Avec Chambord, les gens pensent peut-être que ce n’est pas très utile, mais si. Parce que tous les villages près de Chambord ont besoin aussi d’être mis en avant. »

Le tourisme en Loir-et-Cher se fait beaucoup à vélo, avec la Loire à vélo. Et le maire ne pense pas que cela changera, malgré la mise en lumière par l’émission de France 3. « On a une année 2023 qui est un record et on n’a pas été submergés. Mais l’économie locale se retrouve renforcée », conclut le maire.

Pour voter pour votre village préféré, rendez-vous jusqu’au 8 mars inclus sur le site internet de l’émission. Il est également possible de voter par téléphone au 3245, et plusieurs fois.