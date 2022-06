Voici le chien élu le plus moche du monde (photos)

Chaque année, un jury d'experts se réunit pour élire l'animal le plus moche de la planète. Cette année, c'est "Happy Face" , un chien de race Chinois à crête âgé de 17 ans, qui a remporté ce 25 juin le titre du "chien le plus laid au monde" , lors de ce concours de "renommée mondiale" organisé en Californie.

Adopté l'an dernier par une musicienne de l'Arizona, Happy Face avait, selon le personnel du chenil qui s'occupait de lui avant, que quelques semaines à vivre à cause de son état de santé. Il a finalement repris du poil de la bête au côté de sa nouvelle maîtresse et passe désormais son temps, à "dormir, ronfler, gémir dans son sommeil et faire des sons bizarres quand il est content", a-t-elle confié. Une vraie vie de chien !