C'est la rentrée, et dans beaucoup d'entreprises vous avez pu, ou allez, déguster la galette des rois . Ici, à la radio, c'est notre journaliste Etienne Escuer qui a mis la main à la pâte et c'était une réussite ! C'est Jérémy que vous retrouvez chaque jour entre 10h et 15h sur Vibration qui a eu la fève.

Alors comme Etienne ne peux pas faire une galette à tout le monde, je vous récapitule les derniers concours qui ont récompensé les meilleures galettes réalisées par des professionnels près de chez vous :

En Indre-et-Loire : le premier prix du concours de la galette aux amandes a été remporté par la Cave à Pains à Saint-Matin-le-Beau. Un concours qui a été organisé par la Fédération des Artisans Boulangers d'Indre-et-Loire.

Dans l'Indre : la Fédération des boulangers a désigné la Maison Koël à Châteauroux.

Dans le Loiret : le 11ème concours de la meilleure galette aux amandes a récompensé La Note Sucrée, à Saint Jean de la Ruelle.

Dans le Cher : la Fédération des artisans-boulangers du Cher a sacré la boulangerie Aux saveurs de Savigny.

En Eure-et-Loir : Le champion de la galette c'est Ludwig Cadenet de Saint-George-sur-Eure.

Dans le Loir-et-Cher : rendez-vous Aux Gourmandises d'Olivier à Blois.

Dans la Sarthe : celui qui a remporté le concours départemental c'est le Manceau Patrick Richard. Sa boulangerie se trouve dans le quartier Ronceray.

En Maine-et-Loire : le concours a désigné plusieurs galettes selon les catégories. Pour la meilleure frangipane, catégorie "Patrons", c'est la boulangerie des Halles à Angers qui a été sacrée.

Dans l'Allier : la Fédération des Boulangers et Pâtissiers a récompensé la boulangerie Triboulet à Huriel.

En Bourgogne : c'est la galette de chez Micheletti's Délice qui a été primée dans la catégorie apprentis à Chéroy.

Bonne dégustation !