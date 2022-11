Votre chat comprend-il quand vous lui parlez avec une voix enfantine ? Voici la réponse

Vous utilisez souvent un ton enfantin, voire "niais", pour vous adresser à votre chat ? Vous n'êtes pas les seuls ! Si la majorité des propriétaires de félins le font aussi, nombreux sont ceux qui se demandent si leur compagnon à quatre pattes comprend leur langage. Des chercheurs français pensent avoir apporté une réponse à cette question. Selon une étude publiée dans la revue Nature et réalisée par Charlotte de Mouzon, éthologue au Laboratoire éthologie cognition et développement (Université de Nanterre), les félins seraient réceptifs à ce que leurs maîtres disent, surtout lorsque ces derniers emploient une voix enfantine.

Leur parler avec une voix de "bébé"

Afin d'arriver à cette conclusion, les scientifiques ont rassemblé 16 étudiants de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) pour observer le comportement de leurs animaux de compagnie. Plusieurs félins ont ainsi été soumis à l'écoute d'enregistrements de voix inconnues s'adressant à eux de manière "classique", puis à des enregistrements de leurs maîtres s'adressant à eux avec une voix totalement "gaga". Résultat ? Les chats qui entendaient les voix "niaises" de leurs propriétaires étaient beaucoup plus réceptifs. Ils tournaient leurs oreilles en s'avançant vers la voix de leurs maîtres, et leurs pupilles se dilataient. Certains chats ont même cessé leur toilette.

En revanche, ce phénomène intervient plus généralement lorsque ce sont leurs maîtres qui leur parlent. "Sur les 16 chats de l’étude, 10 ont montré un intérêt décroissant quand c’était une autre voix que celle de leur propriétaire", a expliqué Charlotte de Mouzon au Figaro. "Comme les chiens, les chats semblent attachés par un lien particulier aux humains qui s’occupent d’eux au quotidien", a-t-elle ajouté. "Je pense qu’il est important de garder cela à l’esprit, car pendant des dizaines d’années, nous avons pensé que les chats étaient des êtres très indépendants, qui ne se souciaient que d’avoir à manger et un toit [...] nous sommes plus que de simples pourvoyeurs de nourriture, dans leur monde", a conclu l'experte.