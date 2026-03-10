Wegovy : de l’injection au comprimé

Le traitement contre l’obésité Wegovy va bientôt être commercialisé sous forme de comprimé. Une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des malades.

Les médicaments contre l’obésité font beaucoup parler d’eux. Récemment, une étude publiée dans le British Medical Journal, suggère que le Wegovy ou son cousin Ozempic pourraient non seulement aider à perdre du poids, mais aussi traiter certaines addictions. Une perspective qui redéfinit l’intérêt de ces traitements.

D’autant plus que le mode de prise de ces médicaments est amené à évoluer. Jusqu’ici, le Wegovy n’était disponible qu’en version injectable. Cette forme requérait des injections régulières, un suivi médical strict et un stockage à température contrôlée, ce qui alourdissait considérablement le coût du traitement — environ 1.000 dollars par mois aux États-Unis. Mais le médicament sera bientôt proposé en comprimé, à un prix nettement plus abordable, autour de 150 dollars par mois.

Cette différence de coût s’explique moins par le principe actif que par la portée du traitement. Plus un médicament peut toucher un grand nombre de patients, plus il devient rentable et donc accessible. Avec cette nouvelle forme, le Wegovy n’est plus un produit de niche réservé à quelques patients, mais un médicament grand public susceptible de transformer le marché de la lutte contre l’obésité.

Le format comprimé apporte également un confort non négligeable : fini les seringues, les rendez-vous médicaux fréquents et les contraintes de stockage. Les patients peuvent suivre leur traitement de façon autonome et discrète, ce qui favorise l’adhésion et la régularité.

Côté production, les comprimés offrent des avantages économiques majeurs. La fabrication en masse avec des procédés standardisés et un stockage classique réduit les coûts. À l’inverse, les injections exigent des normes de stérilité strictes, des tests supplémentaires et une logistique spécifique, gonflant le prix final.

Au-delà de la molécule, ce qui détermine désormais le prix d’un médicament, c’est le patient et sa capacité à bénéficier du traitement. Avec le Wegovy en comprimé, des millions de personnes pourront accéder à une solution efficace et pratique pour lutter contre l’obésité et, potentiellement, certaines addictions.

Ce changement illustre comment la forme d’un médicament peut révolutionner son marché : d’un produit spécialisé coûteux à une solution accessible à grande échelle, alliant efficacité, confort et prix raisonnable.