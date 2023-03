Wim Hof à Angers : prêt à se jeter à l’eau ?

Un petit bain dans une eau proche de zéro degré, cela vous tente ? C’est ce que propose Alexandre Tonnelier. À travers des stages d’une demi-journée (à Angers) ou durant tout un week-end (à Noirmoutier ou en Bretagne), l’Angevin a déjà formé une centaine de personnes à la pratique du Wim Hof.

Il s’agit d’une technique apprise en Pologne et aux Pays-Bas pour résister au froid extrême. Il revient sur ses trois piliers : « une technique de respiration particulière ; l’exposition au froid à travers des bains froids ou glacés ; l’état d’esprit et le travail autour de la concentration. »

À qui le Wim Hof est-il destiné ?

Lors des stages, Alexandre Tonnelier remplit des bassines d’eau et de glace, et ceux qui participent ont différents profils. Cela peut aller du sportif à l’amateur de nouvelle sensation en passant par des personnes atteintes de maladies auto-immunes.

Le formateur revient justement sur les bienfaits du Wim Hof : « changer son rapport au stress, se libérer des tensions qu’on peut avoir au niveau du système nerveux, c’est aussi très intéressant pour tout ce qui est processus inflammatoire. On a plus d’énergie et une meilleure qualité de sommeil. Enfin cela permet de changer son rapport au froid, on peut devenir un peu moins frileux. »

L’Angevin a également monté le groupe « Givrés d’Anjou » l’an passé. L’objectif est de découvrir l’exposition au froid en milieu naturel, avec des rencontres hebdomadaires aux Sablières d’Écouflant pour se baigner quelques minutes. Tout le monde peut se jeter à l’eau, exceptées les femmes enceintes et les personnes souffrant d’épilepsie. Enfin, pour ceux qui souffrent de maladies comme des problèmes cardiovasculaires, il est impératif de demander l’avis de son médecin.