"Wonka" ou "Les trois mousquetaires : Milady" au cinéma, faites votre choix

18 ans après l’adaptation par Tim Burton de Charlie et la chocolaterie de Roald Dalh, Timothée Chalamet (Call Me By Your Name, Dune) succède à Johnny Depp dans le rôle du confiseur Willy Wonka. Il est ici le jeune créateur de chocolats plus originaux et magiques les uns que les autres, bien décidé à ouvrir la confiserie de ses rêves et changer le monde.

Allergiques aux comédies musicales ? Passez votre chemin...

Dans toute une première partie du film, Willy Wonka/Timothée Chalamet raconte son histoire et commente absolument tout ce qu’il fait en chantant et dansant - plutôt pas mal d’ailleurs - dans un décor sublime et créatif, qui filerait des palpitations à n’importe quel diabétique.

Puis l’intrigue reprend le dessus, insuffle un peu plus de rythme et les plus réfractaires commencent à s’intéresser à ce qui se passe à l’écran.

Aidé en cela par la présence trop sporadique d’un petit lutin "Ompa Lompa" - teint orange et cheveux verts - incarné par un facétieux Hugh Grant.

Au final, l’impression générale reste plutôt positive, mais ça aura pris le temps...

Autre film à grand spectacle à découvrir cette semaine, Les trois mousquetaires : Milady.

Les fans du premier chapitre Les trois mousquetaires : d’Artgan.

sorti en avril dernier auront plaisir à retrouver François Civil, dans le rôle du jeune Gascon.

Toujours entouré de ses trois mousquetaires (Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Maramaï) et de la fatale Milady (Eva Green) dont le véritable passé va être révélé...

Film plus sombre, moins drôle, voire moins épique ou émouvant que le premier, ce second opus souffre de quelques longueurs, en dépit d’une histoire remaniée et étoffée par rapport au roman d’origine.

Certes, elle permet de voir d’avantage nos trois mousquetaires, avec un duo Pio Marmaï / Romain Duris (Porthos/Aramis) amusant qui arrive en contre-point de la noirceur du reste du récit, mais on ne comprend qu’à la toute fin, que ce second volet n’est finalement que le deuxième chapitre "surprise" d’une trilogie qui n’avait pas été annoncée.

Les trois mousquetaires : Milady souffre donc de son statut de film « passe-plats » ; malgré tout indispensable pour apprécier et comprendre une très probable troisième partie qu’on attend désormais avec impatience.

Les trois mousquetaires : Milady • De Martin Bourboulon • Avec François Civil, Eva Green, Pio Marmaï... • Sortie le 13 décembre

Wonka • Paul King • Avec Timothée Chalamet, Olivia Colman, Calah Lane… • Sortie le 13 décembre