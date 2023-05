"Complètement ! Mon père était un ancien DJ dans ma région bourguignonne. Il m’a appris la base, quand j’avais 8 ans je touchais déjà les platines. Je savais déjà caler un son à l’oreille sur des platines de l’époque, c’était assez complexe ! Avec le temps, je me suis perfectionné tout seul à composer, chanter et écrire et au final on en est aujourd’hui à ce que je sorte mes titres et mes remix".

Tu as 585 000 followers sur TikTok, 55 000 sur Instagram, t’es aussi sur Youtube et Soudclound. Au total, tu comptabilises 26 millions de vues. Les réseaux sociaux c’est ton outil de travail, est-ce que c’est limite plus important que tes platines ?

Yaniss : "On essaie d’être partout ! 2023 c’est comme ça, c’est les réseaux sociaux on poste à fond sur TikTok, sur Instagram où on poste de jolies photos, de belles stories pour essayer d’accrocher un maximum de monde et faire kiffer les gens. C’est plutôt cool !"

Yaniss on est ravi de t’avoir avec nous ! On te voit partout, sur Youtube, sur TikTok, tu baignes dans les réseaux sociaux. Tu sais où il faut poster pour que ça marche et que ça fasse des vues !

"On a enregistré le titre chez Gims à 360 Music à Paris ! (...) C’est un plaisir et on apprend beaucoup de choses tous les jours sur ce genre de collaboration".

À quel moment tu t’es dit j’ai envie de passer derrière le micro ?

"Justement j’ai une petite anecdote à ce sujet. À l’époque, je faisais de la prod’ et je me rendais compte que les chanteurs, c’était trop compliqué de les avoir ! Je me suis dit je vais me lancer moi-même et donc arrivé à 15-16 ans j’ai commencé à chanter. Et aujourd’hui, je me suis dit que c’était le moment de sortir mes propres sons et compositions".

Il parait que tu as bossé avec Gims et son entourage, et qu’ils t’ont apporté leur soutien ?

"Oui, on a enregistré le titre chez Gims à 360 Music à Paris ! On a eu pas mal de collègues qui nous ont vraiment aidés à réaliser ce projet. C’est un plaisir et on apprend beaucoup de choses tous les jours sur ce genre de collaboration. On travaille aussi avec pas mal de monde comme Black M, Zak et Diego les frères de Soprano, Bedjik le frère de Gims. Ça donne de la force ! On a aussi l’acteur Rayan Bensetti qui est un ami".

Quels sont tes projets à venir ?

"On prépare déjà la suite avec des titres toujours dans le délire un petit "love". Ça sera toujours aussi solaire avec des instrus et des tempos différents mais on restera toujours avec ce délire un peu guitare, voix sympa. Et dans les thèmes abordés toujours le côté amour, relation. Créer un petit peu d'émotion romantique et que les gars et les filles puissent se reconnaitre avec ce genre de son".

Le Tour Vibration revient en septembre prochain. On a vraiment envie de savoir : est-ce que tu seras avec nous !?

"Petit suspens... Oui je serai avec vous avec grand plaisir ! Il y aura une partie DJ et une autre où je chanterai Coco Chanel.

Coco Chanel de Yaniss sort ce vendredi 19 avril, le titre est déjà sur Vibration et disponible sur toutes les plateformes musicales.