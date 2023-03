Yonne : elle collecte et distribue des peluches dans les hôpitaux

En 2016, Géraldine Chareau fonde son association alors que sa fille, Marlène, 15 ans, est malade. Elle décédera d’un cancer des os. Au départ, l’association doit permettre de récolter des fonds pour faire rêver l’adolescente. Aujourd’hui, il s’agit d’apporter de « la douceur et du réconfort aux enfants hospitalisés ».

« Un jour, j’ai eu l’idée de récupérer des peluches », explique Géraldine Chareau, « tout le monde en a et ne sait pas quoi en faire, ça ne se vend pas ». Depuis quatre ans, l’Icaunaise les collecte, les nettoie et les coud du nom de l’association. Ensuite, elle les distribue aux hôpitaux : à Auxerre, Joigny et Sens. « Chaque enfant pris en charge même pour une petite bosse a droit à sa peluche », dit-elle. Mieux, à Sens depuis le mois de février, chaque nourrisson a droit à un doudou dans son berceau. Et il va falloir répondre à la demande, plus de 100 bébés y naissent chaque mois.

Pour tenir le rythme, Géraldine Chareau s’est constituée un joli stock : plus de 19 000 peluches ! Elle recherche d’ailleurs un nouveau local dans le Sénonais et vers Montargis. En effet, elle va sur son temps et ses propres deniers donner des peluches à la clinique de la ville. « J’aimerais faire plus, m’étendre mais ça coûte cher en carburant et je suis seule à m’en occuper », déplore-t-elle. Pour faire vivre son association, elle compte aussi sur les manifestations locales où elle vend des barbes à papa et des crêpes.

Un soutien humain serait aussi le bienvenu. Vous pouvez la contacter sur les réseaux sociaux.