Yonne : fin de la grève et léger espoir pour les salariés Benteler à Migennes

Pour rappel, le 18 novembre dernier, l’équipementier allemand avait rejeté l'offre de reprise de Mutares, actant alors la fermeture de l'usine de Migennes dans l’Yonne. Près de 400 emplois se retrouvent depuis menacés. Un délai d’un mois a donc été accordé par le groupe allemand, annonce l’Yonne Républicaine, pour réexaminer de nouvelles offres, « sous réserve qu’elles soient améliorées ».

En attendant, la fin du blocage du site a été actée ce jeudi 25 novembre. Direction et syndicats se sont entendues sur une prime de retour au travail et une augmentation des salaires. Après une semaine de grève et de blocage du site, l’activité devrait reprendre lundi. A noter que les négociations avec les syndicats autour du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) devraient aussi débuter prochainement.