Yosho : une box d’activités créatives pour les enfants lancée par un Tourangeau !

Éduquer les plus jeunes à l’art… Ce n’est pas toujours simple, et les outils mis à disposition ne sont pas forcément très ludiques ou accessibles. Pour répondre à ses besoins et ses attentes, Camille Giraud a décidé de créer lui-même des activités composées de notions culturelles et de jeux. « On a créé des premières activités, puis on a testé avec nos enfants, on a vu que ça fonctionnait bien. Et petit à petit, le projet a pris vie».

Yosho propose donc une box de 3 ou 6 activités, permettant d’apprendre quelques notions artistiques, comme les 5 genres en peinture (portrait, paysage…). Elle comprend : un cahier éducatif avec des activités plutôt courtes (30 à 45 min), un livret d’aventures avec des énigmes interactives, des figurines pour créer son propre univers, et du matériel (crayons de couleurs, aquarelle, pastel…). « L’enfant est le héros de son aventure », précise Camille Giraud, l’objectif étant de rendre l’apprentissage le plus ludique possible.

D’autres box en projet

Outre l’aspect pédagogique, Camille Giraud a mis un point d’honneur à concevoir une box la plus locale et écoresponsable possible. « Tous nos papiers ou cartons sont issus de forêts gérées, sont recyclés ou recyclables. Et puis on a travaillé avec des imprimeurs locaux (ndlr : basés à Tours) ».

Après une campagne de financement participatif qui a très bien marché sur Ulule, les créateurs de Yosho comptent bien développer leur concept. « On travaille pour développer une box pour les 3-6 ans. Et à plus long terme, l’idée est de proposer des box sur la musique, le théâtre… ».

Côté tarifs, comptez 35,99 euros pour la box 3 activités, 59,99 euros pour la box de 6 activités.