Yuan Meng, le premier panda né en France, restera finalement jusqu’à fin juillet au Zoo de Beauval !

Yuan Meng joue les prolongations pour le plus grand plaisir des visiteurs. Le départ du panda désormais âgé de 6 ans se fera finalement plus tard que prévu, a annoncé hier le Zoo de Beauval. "Ce n’est pas tous les jours qu’on transporte des pandas géants, cela tient même du "convoi exceptionnel" ! C’est pourquoi nous vous annonçons que, pour des raisons d’ordre administratif, le départ de Yuan Meng vers la Chine est reporté de quelques semaines", détaille le parc dans un communiqué.

Au lieu de partir le 4 juillet, l’ursidé quittera finalement la France le mardi 25 juillet. Il rejoindra la base de reproduction, de recherche et d’élevage de Chengdu, en Chine. Il prendra la direction de l'aéroport de Francfort (Allemagne) dans un camion climatisé, en compagnie d’un soigneur et d’un vétérinaire de Beauval. Le parc recouvre une centaine d’hectares pour abriter les animaux, où Yuan Meng pourra se trouver une compagne et fonder une famille.

Le 4 août 2017, Yuan Zi et Huan Huan donnaient naissance à Yuan Meng, le premier bébé panda né sur le territoire français. L’arrivée de celui dont le nom signifie "accomplissement d’un rêve" en Chinois avait bouleversé la vie du parc. Brigitte Macron avait même été désignée comme marraine de l'animal.

Les pandas ne restent d’ordinaire pas aussi longtemps dans un zoo hors de Chine. Yuan Meng aurait initialement dû partir à l'âge de trois ou quatre ans, mais son séjour a été prolongé en raison de la pandémie de Covid-19.