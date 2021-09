Zoo de Beauval : les jumelles panda fêtent leur un mois ! (VIDEO)

Les bébés pandas ont bien grandi depuis leur naissance ! Fleur de coton et Petite neige sont passées respectivement de 149g à 1,14kg, et de 128g à 1,09kg ! Aujourd’hui, elles affichent un pelage noir et blanc, reconnaissable des pandas. Et comme le souligne le ZooParc, « leurs yeux ne sont pas ouverts et elles ne rampent pas encore ».

Particulièrement choyées par les équipes du zoo, les jumelles passent leurs journées à dormir ou à têter leur mère, Huan Huan. « Les bébés passent entre 1h et 3h maximum sur leur mère, à tour de rôle, pour se nourrir puis se reposer l'estomac plein. Le nombre de tétées a diminué : 3 par jour dorénavant », précise le ZooParc.

La surveillance des bébés pandas est maintenue, nuit et jour, « même si les risques de mortalité du 1er mois s’éloignent », précise le zoo.