En Italie, ils se mobilisent pour retrouver un ticket de loto gagnant

C'est une histoire qui aurait pu virer au cauchemar. Dans la ville de Bitonto, près de Bari, dans le sud de l'Italie, une femme a remporté un million d'euros à la loterie. Mais sans le savoir, elle a failli jeter définitivement son gain à la poubelle. Tout commence lorsqu'elle se rend chez un commerçant pour faire vérifier son ticket. La machine affiche alors le message « non payable ». Pensant avoir perdu, elle décide de jeter le précieux papier. En réalité, le ticket était bien gagnant, mais le commerçant n'était tout simplement pas habilité à verser une somme aussi importante.

C'est un membre de sa famille qui finit par découvrir la bonne nouvelle : les numéros correspondent bien au tirage gagnant. Problème, les déchets ont déjà été collectés et acheminés vers un centre de traitement.

Une opération de recherche dans plusieurs tonnes de déchets

La famille contacte alors la société locale de collecte des déchets, SANB. Face à l'enjeu, l'entreprise décide de se mobiliser pour tenter de retrouver le ticket. Ses équipes retracent son parcours, identifient le camion qui a ramassé les ordures et organisent une opération de recherche. Les déchets concernés sont isolés puis acheminés vers un centre spécialisé. Au total, les employés doivent fouiller près de six tonnes d'ordures pour retrouver le précieux ticket.

Après plus d'une journée de recherches, leurs efforts finissent par payer : le ticket gagnant est retrouvé intact, dans un sac parmi des centaines de déchets. La gagnante peut finalement récupérer son billet et réclamer son million d'euros. Elle s'est également engagée à rembourser les frais supplémentaires engagés par l'entreprise pour cette opération exceptionnelle.

Et l'histoire ne s'arrête pas là : pour célébrer cette découverte, le directeur de la société et ses collègues ont acheté un ticket à gratter. Ils ont remporté 50 euros ! Une petite consolation après avoir contribué à sauver un million.