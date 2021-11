10 postes de sapeurs-pompiers professionnels à pourvoir en Touraine

Le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire souhaite ainsi remplacer plusieurs agents sur le départ. Les nouvelles recrues seront chargées d’assurer l’emploi d’équipier et/ou de chef d’équipe de sapeur-pompier professionnel. Elles interviendront notamment au sein de l’équipe secours à personnes, ou opérations diverses de protection des personnes, des biens et de l’environnement.

Comme le précise le SDIS, les candidats devront avoir un « esprit de cohésion et une aptitude au travail en équipe, le sens du service public, la discrétion, rigueur et le dynamisme ». Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV et lettre de motivation au service des ressources humaines du SDIS d’Indre-et-Loire. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 26 novembre 2021.