Pour les sauces, Mc Donald’s met à l’honneur la sauce Szechuan américaine, inspirée de la cuisine épicée du Sichuan en Chine, et la sauce à l’ail britannique. Les desserts ne sont pas en reste non plus, notamment avec le « McFlurry Popcorn Caramel » indonésien et le surprenant « Coca-Cola McFloat » originaire des Philippines, une boisson où le célèbre soda rencontre la glace à la vanille.

Une promotion bien rodée

Pour mettre en avant cette opération, McDonald’s prévoit une campagne médiatique et d’affichage massif dans les métros et bus des principales métropoles françaises. Ce déploiement marketing vise non seulement à attirer les touristes mais aussi à renforcer la présence et la popularité de McDonald’s en France, son plus grand marché en Europe avec un chiffre d’affaire de plus de six milliards d’euros en 2022.





L’initative « Croquez le monde » ne se contente pas de diversifier l’offre culinaire. Elle s’inscrit aussi dans une stratégie plus large visant à améliorer l’image de McDonald’s, souvent critiquée pour sa standardisation de la malbouffe… Pas très cohérent à l’occasion d’un évènement autour du sport. De cette manière, en proposant des produits locaux adaptés aux goûts français et en participant à des évènements comme le salon de l’agriculture, McDonald’s France tente de s’adapter quant à sa capacité à répondre aux attentes des consommateurs.

Alors, prêts à croquer le monde ?