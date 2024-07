Les fameux « Ymih, ymih, ymih », issus de son morceau « Ne pense plus à lui » se révèlent finalement être bien plus qu'un simple gimmick musical. En changeant la syntaxe, cela devient finalement « Yimmy, Yimmy », un titre réenregistré en collaboration avec des artistes sri-lankais et indiens reconnus, qui a séduit les auditeurs du monde entier.

La preuve en est, Tayc devient le deuxième artiste français le plus écouté du monde, juste derrière David Guetta... Rien que ça !

Collaboration et succès

La collaboration avec la star sri-lankaise Jacqueline Fernandez et les artistes indiens Rajat Nagpal et Shreya Ghoshal a permis à Tayc de se faire une place de choix sur la scène musicale internationale. « Yimmy, Yimmy » cartonne non seulement en Inde, mais également aux États-Unis et au Royaume-Uni, preuve de l'attrait désormais universel de sa musique.

Julien Bouadjie Kamgang, plus connu sous le nom de Tayc, voit dans ce succès une consécration et une revanche. Sa musique, imprégnée de sa culture et de son style unique, résonne désormais bien au-delà des frontières françaises. Avec plus de 10 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, Tayc confirme son statut de star montante de la musique internationale.