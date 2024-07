Pharrell Williams portera la flamme olympique

Une pluie de stars sur Paris ce vendredi 26 juillet ! Voilà comment résumer les différentes annonces faites ces derniers jours, que ce soit concernant le relai de la flamme olympique ou la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024.

On apprenait en effet mardi les participations du rappeur américain Snoop Dogg et d’MC Solaar. Les deux artistes font partie de la liste des relayeurs de ce vendredi, aux côtés notamment de Laetitia Casta. S’ajoute donc le nom, et pas n’importe lequel, de Pharrell Williams !

La présence du musicien à la renommée internationale est confirmée par la municipalité de Saint-Denis. Connu notamment pour son titre « Get Lucky » en duo avec les Daft Punk ou « Happy », l’artiste américain est aujourd’hui directeur artistique des collections hommes de la maison Louis Vuitton.