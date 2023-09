100 000 billets Ouigo à 10 euros mis à vente à partir de ce mercredi

Premier arrivé, premier servi ! Ouigo est en fête à l’occasion de ses 10 ans d’existence. À partir de ce mercredi et jusqu’à demain, 100 000 billets au prix de 10 euros sont mis en vente pour plus de 50 destinations entre le 11 septembre et le 9 décembre. 100 000 billets supplémentaires au prix de 16 et 19 euros sont également proposés.

Pour fêter cet anniversaire, des animations sont prévues pour les voyageurs en ligne, en gare et dans les trains et pour les petits chanceux à Paris Montparnasse et Paris Gare de Lyon, des gâteaux seront même distribués ce jeudi !