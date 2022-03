101,43m : le plus long sandwich aux rillettes est de nouveau sarthois !

Ramener le casse-croûte à la maison ! Les Sarthois ont répliqué, ce week-end, après s’être fait voler leur record du plus long sandwich aux rillettes par l’Indre-et-Loire puis la Mayenne. A l’occasion du Printemps des Rillettes, un nouveau sandwich gargantuesque a été préparé, avec plus de 200 baguettes de pain et 60kg de rillettes.

Au final, avec une longueur de 101,43m, le sandwich sarthois humilierait presque son homologue mayennais, de « seulement » 81,20 mètres. Pas de gâchis, le casse-croûte a été découpé et vendu en parts pour une association.