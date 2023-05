13ème édition des pique-niques chez les vignerons indépendants !

Imaginez une grande tablée, en plein cœur d’un vignoble… Une image bucolique, qui nous donne d’ores et déjà l’impression d’être en vacances ! Il y en aura plusieurs des scènes comme celle-ci lors de ce weekend de la Pentecôte. Car cette année encore, les vignerons de la région Centre ouvrent leurs portes au public. Le principe est simple : vous apportez le pique-nique et le vigneron s’occupe… du vin !

Pour la première fois, Fabrice Delaunay du Domaine des Pierrines (Loir-et-Cher) participe à l’évènement, conquis par les récits d’expériences de ses confrères. « Les gens viennent en famille en générale, entre amis avec les enfants, et nous ça nous permet de faire connaitre notre domaine, et notre métier (…) Il y a des beaux échanges ».

Le Domaine des Pierrines proposera le matin un marché gourmand, avec des producteurs bio ; ce qui permettra aux gens d’acheter de quoi pique-niquer s’ils n’ont rien amené. L’après-midi, une visite d’une parcelle en agroforesterie est programmée. Des arbres ont été plantés dans les rangs de vignes, pour favoriser la biodiversité.

« Je pense que les gens sont de plus en plus demandeurs de savoir quel est notre métier, nous explique Fabrice Delaunay, ce qu’on fait concrètement (…) et puis il y a aussi la partie dégustation, où on peut présenter nos produits de façon plus sympa, des fois plus informelles que dans d’autres occasions ».

Une trentaine de vignerons indépendants participent à l’opération, et chacun propose une animation qui lui est propre. Les visiteurs sont par ailleurs invités à réserver leur place. Tout le programme est à retrouver sur le site de l’évènement.