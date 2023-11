18 ans, déjà auteur et fervent défenseur de la nature

« J’ai commencé à dessiner très jeune », introduit Louis Frémondière-Godet, aujourd’hui en prépa scientifique à Nantes. Alors qu’il n’était qu’en classe de 3e, il a publié son premier roman sur les aventures de son chien… transformé en super-héros : « Falcon Dog ». Il explique pourquoi il s’est passionné si tôt pour le dessin : « en lisant beaucoup et en regardant les illustrations des livres. J’avais une imagination débordante, beaucoup de créativité, il fallait que je dessine en permanence, que je mette ça sur papier. »

Passer des messages...

Le dessin, pour Louis, « c’est un moyen assez simple de s’exprimer. J’aime bien que ce soit un médium qui sert à faire passer des messages. J’ai écrit des livres pour m’engager dans l’écologie, contre la société de consommation et tout ce qui va avec », à travers des poèmes et des nouvelles.

En effet, l’étudiant a été sensibilisé à la préservation de l’environnement dès ses années lycées. Il donne justement sa définition de l’écologie : « c’est revoir notre façon de penser, consommer et agir. La nature, on la considérait comme une ressource, notre paradigme a changé. On doit désormais voir la nature comme une source d’inspiration, la respecter davantage, mais aussi nous respecter, car l’écologie n’exclut pas les humains. Tout le monde est impacté directement ou indirectement par les bouleversements écologiques. »

... et faire rêver les enfants

Cette volonté d’agir se vérifie parmi les œuvres que Louis a déjà publiées, avec, notamment, ce recueil de poèmes illustrés engagés pour la planète. Et s’il veut « faire rêver les enfants et leur donner envie d’écrire, d’inventer et de créer » grâce aux différents romans jeunesse qu’il a sortis, le jeune auteur veut se montrer « plus positif » quant à son travail tourné vers l’environnement : « je ne vais plus être dans l’opposition, mon prochain recueil montrera des poèmes optimistes qui vénèrent la nature plutôt que de dénoncer nos comportements, de donner envie d’agir et non pas de détruire nos espoirs. »

Louis compte enfin illustrer bientôt le troisième tome des aventures de son chien, et sortir prochainement un nouveau livre à choix multiples, dans lequel le lecteur créerait sa propre histoire. Mais, que l’on ne s’y trompe pas, il ne compte pas, à l’avenir, devenir dessinateur ni auteur, mais plutôt chercheur en biologie. « J’ai vraiment envie d’étudier le monde vivant », conclut-il. Louis sera notamment les 9 et 10 décembre prochains au festival de la BD à Angers où il tiendra un stand pour y vendre ses livres.

Si vous souhaitez vous procurer l’une des œuvres de Louis Frémondière-Godet, vous pouvez lui envoyer un mail à l’adresse suivante : louisfg1@protonmail.com.