Les mauvaises nouvelles d’abord, avec des médicaments qui vont coûter plus cher. En effet, la franchise que l’on paye chez le médecin quand on achète des médicaments pris en charge par la Sécurité Sociale passe de 50 centimes à un euro.

Il y a aussi une augmentation des loyers avec la fin du plafonnement de la hausse des loyers. Jusque-là, nos propriétaires ne pouvaient pas augmenter notre location de plus de 3,5%, une fois par an.

Et toujours à propos d’immobilier, c’est la fin de la trêve hivernale : les propriétaires peuvent à nouveau expulser leurs locataires de leur logement.

Puis quelques bonnes nouvelles avec la revalorisation des prestations sociales de 4,6%, qu'il s'agisse du RSA, de l’allocation aux adultes handicapés, ou la prime d’activité.

C’est aussi le début ce mardi 2 avril de la campagne pour le chèque énergie adressé à plus de 6 millions de ménages. Le début, aussi, du contrôle technique pour les deux-roues. Et toujours à ce sujet, on vous rappelle que la carte verte que l’on retrouve sur notre pare-brise disparait, et tout va se faire de manière numérique.

Enfin, on connait le calendrier pour déclarer nos impôts en ligne. Celacommence dès le jeudi 11 avril.