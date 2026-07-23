20 ans après leur séparation, les Destiny’s Child devraient sortir des remixes inédits

Près de vingt ans après leur dernier album studio, les Destiny’s Child s’apprêtent à refaire parler d’elles. Mathew Knowles, ancien manager du groupe et père de Beyoncé, a révélé que plusieurs remixes inédits sortiront dans les prochaines semaines. Invité de l’émission Page Six Radio sur SiriusXM, Mathew Knowles a annoncé que « de nombreux nouveaux remixes » étaient actuellement en préparation et qu'ils devraient être commercialisés « dans les 30 prochains jours ». Selon lui, les archives du groupe renferment encore de nombreux enregistrements inédits qui n'ont jamais été publiés.

Au cours de son intervention, Mathew Knowles a laissé entendre que plusieurs invités prestigieux participeraient à ces nouvelles versions. Il a notamment commencé à citer le nom de Missy Elliott avant de s'interrompre, laissant planer le doute sur sa participation. Les futurs remixes devraient mélanger plusieurs styles, avec des versions dance, des remixes urbains et de nouvelles collaborations.

Cette annonce intervient quelques jours après le 27e anniversaire de The Writing's on the Wall, le deuxième album de Destiny's Child, célébré par le groupe sur les réseaux sociaux. Même si aucun nouveau morceau inédit interprété par Beyoncé, Kelly Rowland et Michelle Williams n'a encore été confirmé, ces remixes devraient permettre de redécouvrir certains de leurs plus grands classiques sous un nouveau jour. Pour l'instant, Mathew Knowles n'a donné ni date précise ni liste des chansons concernées.