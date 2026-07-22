On connaît les titres francophones les plus diffusés à la radio en 2026

Un nouveau classement est tombé. On sait quelles sont les chansons francophones les plus diffusées par les radios depuis le début de l’année 2026. Sans grande surprise, le classement est monopolisé par la pop. Grâce à leur collaboration aussi inattendue qu’efficace, c’est Disiz et Théodora avec Mélodrama, qui se hissent en tête du classement. La nouvelle identité musicale d’Angèle a également su séduire le public, notamment quand elle est renforcée par le talent de Justice sur What You Want, qui se classe 2e. Le podium est complété par Charlotte Cardin qui a su faire perdurer son succès après Feel Good, avec le très bon Tant pis pour elle.

Il faut croire que la Star Academy porte ses fruits. Leurs têtes de proue Pierre Garnier et Héléna se placent respectivement 4e et 8e avec L’horizon et Tout a changé (Rien n’a changé), de quoi inspirer les nouveaux sortants. Pour autant, le succès semble plus simple à plusieurs comme en témoignent les collaborations de Franglish et Keblack avec Génération Impolie(5e), Jeck et Carla sur La Recette (6e), Gims et Théodora (encore elle) avec Spa (7e), sans oublier Zaho et MC Solaar avec le remix Comme Caroline (10e). Le taulier M.Pokora complète le classement avec Quand même (9e).