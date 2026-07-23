"Super Mario" perd sa couronne : qui est le nouveau roi du box-office?

La hiérarchie du box-office mondial vient de changer. Longtemps installé en tête des recettes de 2026, Super Mario Galaxy n'est plus le plus grand succès de l'année. Le film d'animation inspiré de l'univers de Nintendo a été dépassé par Michael, le biopic consacré au Roi de la pop.

Réalisé par Antoine Fuqua, le long-métrage retrace les premières années de Michael Jackson. Malgré un accueil mitigé de la critique, le film a rencontré un immense succès auprès du public et vient de franchir le cap du milliard de dollars de recettes mondiales. Un exploit inédit pour un biopic musical.

Une bataille très serrée au box-office

Si Michael s'empare aujourd'hui de la première place, l'écart avec Super Mario Galaxy reste minime. Les deux films affichent désormais un peu plus de 1,01 milliard de dollars de recettes, mais le biopic devance désormais l'adaptation de Nintendo dans les classements annuels.

Cette progression s'explique notamment par la poursuite de son exploitation en salles, malgré sa disponibilité en version numérique. Les séances spéciales organisées le 25 juin, date anniversaire de la disparition de Michael Jackson, ainsi que sa sortie tardive au Japon, ont permis au film de continuer à engranger des millions de dollars supplémentaires.

La bataille pourrait toutefois être de courte durée. Plusieurs blockbusters très attendus, parmi lesquels Toy Story 5, L'Odyssée, Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday ou encore le troisième volet de Dune, devraient rapidement venir bousculer ce classement d'ici la fin de l'année.

En France, le box-office présente un tout autre visage. C'est Le Marsupilami qui domine actuellement les entrées, devant Super Mario Galaxy et Michael, tous deux également très populaires auprès du public français.