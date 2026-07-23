Quatre bébés et un placenta : un événement rarissime en Australie

Une naissance particulièrement rare a eu lieu en Australie, le 14 juillet dernier.

C’est une naissance qui relève presque de l’exception médicale. Le 14 juillet 2026, au Royal Brisbane and Women’s Hospital, en Australie, une femme a donné naissance à quatre bébés identiques conçus naturellement. Un phénomène d’une extrême rareté, que les spécialistes estiment à environ une grossesse sur 15 millions.

Les quatre petites filles, prénommées Emily, Harriet, Alexa et Catherine, sont nées par césarienne après 28 semaines et quatre jours d’aménorrhée. Leur particularité : elles proviennent toutes du même ovule fécondé, qui s’est ensuite divisé en quatre embryons distincts. Elles partagent donc exactement le même patrimoine génétique. Plus exceptionnel encore, elles disposaient d’un seul et même placenta, une configuration extrêmement inhabituelle selon l’équipe médicale.

« Partager le même placenta, c’est du jamais vu », a expliqué la docteure Alexa Bendall, l’obstétricienne qui a suivi la grossesse. Les grossesses multiples sont déjà considérées comme à risque, mais lorsqu’elles concernent plusieurs bébés partageant un même placenta, les dangers augmentent considérablement. Les médecins évoquent notamment des risques élevés de complications pour les nouveau-nés, mais aussi pour la mère.

La maman, Jenitar Na’amoana, âgée de 34 ans, a bénéficié d’un suivi médical intensif pendant toute sa grossesse. Au moment de l’accouchement, l’hôpital a mobilisé une vingtaine de professionnels afin d’assurer la prise en charge de la mère et des quatre enfants. Malgré les difficultés potentielles, la naissance s’est déroulée dans de bonnes conditions.

Les quatre fillettes ont été placées en unité de soins intensifs néonatals afin de continuer leur développement. À leur naissance, elles pesaient entre 1,025 et 1,151 kilogramme chacune. Les médecins se montrent aujourd’hui rassurants : leur état de santé est jugé très satisfaisant et tous les indicateurs sont positifs.

Pour les parents, l’arrivée de ces quatre bébés constitue un véritable bouleversement. Jenitar et son mari Jortham avaient déjà quatre enfants âgés de 1 à 10 ans et n’avaient pas prévu d’agrandir leur famille. Ils doivent désormais s’organiser pour accueillir huit enfants au total et ont lancé une cagnotte afin notamment de financer un véhicule adapté.