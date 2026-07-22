Insolite. Deux Américains découvrent qu’ils ont été échangés à la naissance

Pendant près de quatre décennies, Kyle et Jeremy ont vécu une vie qui n’était pas celle qui aurait dû être la leur.

Ces deux Américains de 38 ans ne se connaissaient pas… jusqu’au jour où un simple test ADN a bouleversé leur existence. Tout commence à Noël, lorsque Kyle reçoit un kit de test génétique en cadeau. En découvrant les résultats, il fait une découverte totalement inattendue : les personnes qu’il pensait être ses parents biologiques ne le sont pas.

Intrigué, il décide de mener ses propres recherches sur une plateforme spécialisée dans la généalogie. Peu à peu, il remonte la piste de sa véritable famille biologique et retrouve notamment une tante. C’est à ce moment-là qu’il apprend l’existence d’un homme qui va changer sa vie : Jeremy Morrison. La surprise est immense. Jeremy est né exactement le même jour que Kyle, le 26 janvier 1988, et dans le même établissement : l’Unity Medical Center de Grafton, dans le Dakota du Nord.

Après plusieurs vérifications, l’hypothèse devient une certitude : les deux bébés auraient été échangés par erreur à la naissance. Pendant 38 ans, chacun a donc grandi dans une famille qui n’était pas la sienne biologiquement.

Les circonstances exactes de cette erreur restent encore inconnues. Mais les deux familles ont décidé de poursuivre l’hôpital en justice. Elles réclament réparation pour le préjudice moral subi, estimant avoir été victimes d’une négligence et d’une faute professionnelle médicale.

Ce type d’erreur, extrêmement rare, n’est pourtant pas inédit. En France, une affaire similaire avait marqué les esprits. En 1994, deux nouveau-nés avaient été placés dans la même couveuse dans une maternité de Cannes. À la suite d’une erreur, les bébés avaient été remis aux mauvaises familles.