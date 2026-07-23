Vianney tourne la page de son incroyable pari immobilier

L'histoire n'aura finalement duré que quelques mois. Au printemps dernier, Vianney avait créé la surprise en devenant propriétaire de 80 % du 43ᵉ étage de la tour Montparnasse. Une acquisition étonnante, alors que le chanteur partageait au même moment avec ses fans l'avancée de la construction de sa cabane en bois.

Cette opération immobilière atypique avait suscité de nombreuses interrogations. Mais selon les informations du Figaro, le dossier a déjà connu un nouveau rebondissement : la société spécialement constituée pour l'occasion, baptisée Edmond de Vayres a récemment changé de propriétaire, mettant ainsi fin à l'implication de Vianney dans ce projet.

Un projet de rénovation dans l'impasse

Ce retrait intervient alors que l'avenir de la tour Montparnasse apparaît plus incertain que jamais. En début de semaine, la société qui détient près de 30 % de l'immeuble, a estimé que le vaste chantier de rénovation, évalué à 800 millions d'euros, n'était plus réalisable dans les conditions actuelles.

L'identité du repreneur de la société créée par Vianney n'a pas encore été officiellement annoncée, mais le désengagement de l’artiste marque un tournant dans une opération qui avait beaucoup fait parler en raison de son caractère inattendu.

Le chanteur semble désormais concentré sur ses projets artistiques. Toujours très discret sur sa vie privée, il poursuit sa carrière musicale, tandis que sa célèbre cabane en bois, régulièrement mise en avant sur ses réseaux sociaux, reste l'un de ses projets les plus emblématiques auprès de ses fans.