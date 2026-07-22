Sans oreille depuis sa naissance, Ava s’envole aux États-Unis pour retrouver l’audition

Ava, 4 ans, est née avec une microtie atrésie, une malformation congénitale rare de l’oreille qui l’empêche d’entendre normalement.

Lundi, elle s’est envolée avec ses parents pour San Francisco, aux États-Unis, où elle va subir une série d’interventions chirurgicales destinées à reconstruire son oreille. La microtie atrésie apparaît au cours de la grossesse. Elle se caractérise par un développement incomplet, voire une absence totale, de l’oreille externe. Dans certains cas, comme celui d’Ava, le conduit auditif est lui aussi absent ou fortement sous-développé. Or ce petit canal joue un rôle essentiel : il permet aux sons d’atteindre le tympan. Sans lui, les vibrations sonores ne peuvent pas suivre leur trajet habituel, ce qui entraîne une perte auditive plus ou moins importante.

Cette malformation reste rare. Elle toucherait environ un enfant sur 8 000 à 10 000 naissances. Malgré les progrès de la médecine, son origine demeure souvent inconnue. Les chercheurs estiment qu’elle résulte d’une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux intervenant très tôt pendant le développement du fœtus.

En attendant cette opération, Ava entend grâce à une technologie particulière : un bandeau porté dans les cheveux, équipé d’un appareil qui transmet les sons directement à l’oreille interne par vibration osseuse. Ce système contourne ainsi l’absence de conduit auditif et lui permet de percevoir son environnement.

Le parcours qui commence aux États-Unis sera long. Une première intervention est prévue cet été, suivie d’un nouveau voyage cet hiver, puis de deux autres opérations l’année prochaine. Au terme de ces différentes étapes, les médecins espèrent lui reconstruire une oreille fonctionnelle et améliorer durablement son audition.