Gims : appelez-le de nouveau Maître Gims !

Il va falloir s'y faire : Gims redevient Maître Gims. Le chanteur a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il revenait à son ancienne identité artistique.

C'est sous ce nom que l'interprète de Soleil s'est d'abord fait connaître en tant que membre du groupe Sexion d'Assaut, avant de poursuivre une carrière solo au cours de laquelle il a enchaîné les tubes et les tournées.

En 2019, il avait décidé d'abandonner le "Maître" pour ne conserver que "Gims", afin de simplifier son image et d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière artistique. Il semblerait aujourd'hui qu'il souhaite revenir à ses sources.

Avec cette annonce, Maître Gims a également dévoilé un nouveau projet, intitulé Fantaisie. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps pour le découvrir, puisque sa sortie est prévue dès ce vendredi 24 juillet. Nouveau son, nouveau concept ou véritable retour aux influences qui ont fait le succès de Maître Gims ? Réponse le 24 juillet.