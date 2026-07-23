Ce vinyle culte (et hors de prix) de Mylène Farmer va enfin être réédité

L'année 2026 s'annonce particulièrement riche pour les fans de Mylène Farmer. En attendant la sortie de son 13ᵉ album, Egrégore, prévue le 30 octobre, une autre surprise attend les collectionneurs : la réédition officielle de My Mum Is Wrong, l'un des disques les plus rares de la chanteuse.

Publié en 1985, ce 45 tours est la version anglaise de Maman a tort, le tout premier single de Mylène Farmer. À l'époque, cette adaptation devait permettre à la jeune artiste de tenter sa chance à l'international. Faute de promotion, le morceau passe presque totalement inaperçu et seuls quelques exemplaires sont commercialisés.

Quarante ans plus tard, cette rareté est devenue l'un des objets les plus recherchés par les fans de la chanteuse.

Une réédition qui devrait séduire les collectionneurs

Sur les plateformes spécialisées comme Discogs, les exemplaires originaux de My Mum Is Wrong s'échangent aujourd'hui entre 350 et 1 000 euros, selon leur état de conservation. Des prix qui devraient toutefois chuter avec cette nouvelle édition.

C'est le label indépendant BaskiaProductions qui se charge de cette réédition. Plusieurs versions seront proposées : des vinyles jaunes collector, des pressages noirs distribués notamment à la Fnac, ainsi que des éditions CD. Certaines incluront également une version instrumentale ou une version inédite enregistrée en 1984, finalement écartée lors de la sortie originale.

Le label précise également que le morceau a été entièrement remastérisé à partir des bandes analogiques d'époque, afin d'offrir la meilleure qualité sonore possible.

Les précommandes ouvriront le 25 juillet à 9 heures, pour une sortie fixée au 20 novembre. Au vu du succès de la récente réédition de Maman a tort, limitée à 1 000 exemplaires et rapidement épuisée, cette nouvelle sortie pourrait bien connaître le même engouement.