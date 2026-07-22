Charli XCX invite un célèbre acteur français dans son nouveau clip

Charli XCX annonce la couleur de son prochain album. La popstar a dévoilé Camera, mardi 21 juillet, le troisième single de son prochain album Music, Fashion, Film. Prévu pour ce vendredi 24 juillet, ce nouveau projet mettra à l’honneur les trois passions de la chanteuse.

Elle rend d’ailleurs hommage au cinéma avec le clip de ce nouveau single. Filmée en noir et blanc, la vidéo se déroule sur un plateau de cinéma survolté. Au milieu de cette agitation se trouve un Vincent Cassel totalement excédé par les événements. Dirigé par la réalisatrice Charli XCX, le célèbre acteur français ne supporte pas qu’on lui fasse refaire la même scène à de multiples reprises.

Vincent Cassel n’est pas la première star à incarner ce nouvel album. Charli XCX avait déjà dévoilé la pochette officielle sur laquelle apparaissent John Cale (« Music »), Marc Jacobs (« Fashion ») et Martin Scorsese (« Cinema »). Charli XCX est elle-même apparue dans quatre films sortis en 2026 démontrant sa volonté de ne pas se cantonner à un seul type d’art.