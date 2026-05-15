20 ans après, Olivia Ruiz révèle ses liens avec la Star Academy

Plus de vingt ans après la première saison de la Star Academy, Olivia Ruiz garde encore des souvenirs très présents de son passage au château de Dammarie-lès-Lys. La chanteuse s’est confiée sur les anciens candidats avec lesquels elle entretient toujours des liens.

La demi-finaliste de la promotion 2001 a notamment évoqué Patrice Maktav, avec qui elle partageait une histoire d’amour durant l’aventure. « Patrice Maktav, en premier, qui a été mon amoureux » a-t-elle confié avec émotion.

Olivia Ruiz a également cité Jessica Marquez, qu’elle continue de voir régulièrement malgré la distance. « Jessica Márquez, assez régulièrement aussi, de loin parce qu'elle vit dans le Sud maintenant » a expliqué la chanteuse.

Olivia Ruiz garde des liens avec plusieurs anciens candidats

Autre nom évoqué par Olivia Ruiz : Mario Barravecchia. L’artiste révèle que les deux anciens académiciens ont récemment repris contact autour d’un projet caritatif. « On s'est parlé il n'y a pas longtemps, parce qu'il organisait un concert de charité et il m'a sollicitée » raconte-t-elle.

En revanche, Olivia Ruiz reconnaît avoir perdu de vue Jenifer, grande gagnante de cette première édition de la Star Academy. Malgré leur parcours commun dans l’émission culte de TF1, les deux chanteuses ne semblent plus vraiment se fréquenter aujourd’hui.

Concernant Jean-Pascal Lacoste, Olivia Ruiz garde surtout des souvenirs amusants. Elle a raconté une anecdote inattendue survenue à Saint-Jean-de-Luz : « J'étais dans la rue, une voiture s'est arrêtée devant moi… c'était Jean-Pascal ! ».

Avec ces confidences, Olivia Ruiz rappelle que certains liens noués dans la Star Academy ont traversé les années malgré des carrières et des chemins de vie très différents. Plus de deux décennies après l’émission, l’aventure continue donc de laisser des traces dans la vie des anciens académiciens.