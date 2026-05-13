Dua Lipa attaque Samsung et réclame 15 millions

Dua Lipa passe à l’offensive contre Samsung. La popstar de 30 ans a décidé d’attaquer le géant de l’électronique devant la justice américaine pour utilisation non autorisée de son image.

Selon les documents déposés devant un tribunal fédéral de Los Angeles le 8 mai, Dua Lipa accuse Samsung d’avoir utilisé une photo d’elle sur les emballages de certaines télévisions commercialisées aux États-Unis. La chanteuse réclame au minimum 15 millions de dollars de dommages et intérêts.

La photo au cœur du litige aurait été prise en 2024 dans les coulisses du festival Austin City Limits. Le cliché, enregistré au nom de l’artiste, aurait été exploité sans qu’aucune autorisation officielle ne soit accordée.

Dua Lipa accuse Samsung d’utiliser son image

D’après les avocats de Dua Lipa, la chanteuse aurait demandé dès juin 2025 que son image soit retirée des emballages concernés. Mais selon eux, Samsung continuerait malgré tout à vendre ces produits sur le marché américain.

Le dossier prend encore plus d’ampleur car certains fans auraient affirmé sur les réseaux sociaux avoir acheté un téléviseur Samsung simplement parce que la photo de Dua Lipa apparaissait sur le carton.

Face à ces accusations, Samsung assure avoir agi de bonne foi. Le groupe explique qu’un fournisseur de contenus destiné à son service Samsung TV Plus lui aurait transmis l’image en garantissant que toutes les autorisations nécessaires avaient été obtenues.

La marque affirme désormais rester ouverte à « une issue constructive » avec l’équipe de la chanteuse.

Mais pour Dua Lipa, l’enjeu dépasse largement une simple photo promotionnelle. Ses avocats rappellent que la star choisit avec soin les marques auxquelles elle associe son image afin de préserver son positionnement haut de gamme.

Depuis plusieurs années, Dua Lipa multiplie les contrats prestigieux dans la mode et le luxe, devenant l’une des artistes pop les plus influentes de sa génération. Cette affaire illustre aussi l’importance grandissante de l’image des célébrités dans les campagnes marketing, à l’heure où les réseaux sociaux peuvent transformer un simple packaging en énorme opération publicitaire.